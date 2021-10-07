Москва, 7 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В НАТО не могут определиться с политической линией в отношении России. Об этом 7 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

НАТО

«Американцы предложили сократить численность наших дипломатов в США на 300 человек. Это говорит о том, что идёт борьба внутри самих НАТО, Соединённых Штатах Америки, странах Запада», — заявил Джабаров.

«Как только в Женеве наметились совсем небольшие тенденции на какое-то восстановление отношений между Россией и США, консерваторы на Западе и в том числе в Европе резко усилились провокационные действия. То предлагается ни с того ни с сего список 35 российских граждан, которые нужно ввести под санкции, то вчерашнее заявление», — указал он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.