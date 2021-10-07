Москва, 7 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В администрации президента РФ нет информации о том, обращался ли задержанный в Минске журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко к российским властям с просьбой о предоставлении ему гражданства РФ. Об этом 7 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Насколько я знаю, он не обращался за российским гражданством», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Можейко, даже в случаев наличия российского гражданства, «всё равно останется гражданином Белоруссии, и все равно у него будут свои отношения с белорусскими властями».

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Как сообщало ИА REGNUM, журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября, в настоящее время он находится в изоляторе в Минске. Задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни и оскорблении представителя власти. 5 октября «Комсомольская правда» объявила о закрытии минского офиса.