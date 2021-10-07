Техас, США, 7 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Иск Министерства юстиции США против штата Техас, касающийся «закона о сердцебиении», был удовлетворён. Об этом 7 октября пишет издание TJ.

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Суд установил, что из-за принятия закона «женщин незаконно лишили права контролировать свою жизнь». Федеральный судья Роберт Питман также назвал «оскорбительной кражей» вступление в силу «закона о сердцебиении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штате Техас с 1 сентября 2021 года вступил в силу «закон о сердцебиении», запрещающий женщинам прерывать беременность после наступления шестинедельного срока (примерно на этом сроке у плода начинает биться сердце). Многие западные артисты выступили против отмены абортов, в том числе актриса Дженнифер Лоуренс и певица Билли Айлиш.