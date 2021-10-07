Тбилиси, 7 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Политическая партия «Дроа» подала в Центризбирком Грузии жалобу с требованием пересчитать итоги выборов в органы самоуправления примерно на 200 избирательных участков. Об этом лидер партии Элене Хоштария сообщила в Facebook.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Избирательный участок в Грузии

«Мы подали жалобы на пересчёт двухсот участков, потому что нашли очень явные нарушения в протоколах. После пересчёта действительно окажется, что мэрия Тбилиси находится в руках оппозиции», — написала Хоштария.

Поводом для обращения стали расхождения в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий. Также Хоштария заявила о десятках протоколах, где вручную сделаны исправления.

Напомним, первый тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии прошёл 2 октября. В городском заксобрании Тбилиси 50 мест. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила в столице 40,3% голосов.