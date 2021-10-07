Кострома, 7 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Костроме после заключения краткосрочных контрактов с перевозчиками началось обновление автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации города Костромы
Новый автобус

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель управления городского пассажирского транспорта СергейБудько, ежедневно на линию в Костроме выходят 280 машин частных и муниципальных перевозчиков. Начиная с 1 октября частники купили в лизинг 19 новых автобусов — 17 «ПА3ов» и 2 «ГАЗели».

"Семнадцать машин категории «М2» — другими словами — ГАЗелей на ряде маршрутов заменены ПАЗикам категории «М3». Это абсолютно другой тип подвижного состава. ГАЗели вмещают до 18 пассажиров, то ПАЗики— до 55 человек. Кроме этого, они оборудованы всевозможными устройствами для маломобильных пассажиров, имеют удобный низкий пол», —пояснил чиновник.

Новые машины вышли на маршруты под номерами 1, 52, 66, 65, 81, 57 и 94. Средний возраст автобусов в Костроме составляет 7−8 лет. Напомним, ранее в интервью информационному агентству исполняющий обязанности руководителя транспортного управления Андрей Елисеев пояснил, что в 2021 году администрация надеется заменить более 100 автомобилей на муниципальных маршрутах. Предельный возраст техники, когда затраты на её ремонт не оправдывают себя для автобусов составляет 6 лет.