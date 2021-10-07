Кострома, 7 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Костроме после заключения краткосрочных контрактов с перевозчиками началось обновление автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации города Костромы Новый автобус

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель управления городского пассажирского транспорта СергейБудько, ежедневно на линию в Костроме выходят 280 машин частных и муниципальных перевозчиков. Начиная с 1 октября частники купили в лизинг 19 новых автобусов — 17 «ПА3ов» и 2 «ГАЗели».

"Семнадцать машин категории «М2» — другими словами — ГАЗелей на ряде маршрутов заменены ПАЗикам категории «М3». Это абсолютно другой тип подвижного состава. ГАЗели вмещают до 18 пассажиров, то ПАЗики — до 55 человек. Кроме этого, они оборудованы всевозможными устройствами для маломобильных пассажиров, имеют удобный низкий пол» , — пояснил чиновник.

Новые машины вышли на маршруты под номерами 1, 52, 66, 65, 81, 57 и 94. Средний возраст автобусов в Костроме составляет 7−8 лет. Напомним, ранее в интервью информационному агентству исполняющий обязанности руководителя транспортного управления Андрей Елисеев пояснил, что в 2021 году администрация надеется заменить более 100 автомобилей на муниципальных маршрутах. Предельный возраст техники, когда затраты на её ремонт не оправдывают себя для автобусов составляет 6 лет.