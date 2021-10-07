Санта-Клара, США, 7 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Intel планирует прекратить производство процессора Xeon W-3175X в третьем квартале 2022 года. Об этом 7 октября сообщает портал Wccftech.

Intel

Производитель заявил, что принял такое решение из-за падения спроса на рынке на процессоры семейства Xeon W. В компании отметили, что она планирует сосредоточиться на развитии других своих технологий.

Издание отметило, что в падении спроса на Xeon W-3175X нет ничего удивительного, поскольку при немалой цене процессора для его использования требуется специальная материнская плата, позволяющая запустить оперативную память DDR4 в шестиканальном режиме, а также мощные система охлаждения и блок питания.

Для справки: Xeon W-3175X — это 28-ядерный процессор стоимостью около $3 тыс., пользующийся популярностью в узкой среде ПК-энтузиастов из-за своего потенциала к «разгону». Как отмечали некоторые эксперты, он был ответом Intel на семейство процессоров Ryzen Threadripper от AMD.