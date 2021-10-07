Великий Новгород, 7 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. За последние сутки в Новгородской области скончались от COVID-19 семь человек, сообщили 7 октября в областном оперштабе. Это самый высокий показатель суточной смертности в регионе за последние месяцы.

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Общее число жертв ковида в Новгородской области достигло 461 человека.

За последние сутки выявлено 152 инфицированных, на три человека больше, чем в предыдущие сутки. Из них 49 новых заболевших — в Великом Новгороде.

Общее число случаев инфекции в регионе за время пандемии — 45 337, выздоровели 41 952 человека, в том числе 167 — за минувшие сутки.