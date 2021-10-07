Архангельск, 7 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Главы муниципалитетов Архангельской области будут нести персональную ответственность за ход ковид-вакцинации. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, на заседании оперштаба заявил губернатор региона Александр Цыбульский.

Tim Reckmann Вакцинация

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Сегодня анализ ситуации показывает: низкие темпы вакцинации и прирост заболевших напрямую связаны. Так, на сегодня в Котласе, Котласском и Холмогорском районах зафиксирован один из самых высоких показателей распространения инфекции, при этом по темпам вакцинации они в числе отстающих. Также низкие позиции занимают Онежский, Вельский районы, город Новодвинск.

«Мы все на протяжении последнего полугодия активно говорим, что единственный путь избежать ограничений — массовая вакцинация среди населения. Хочу обратить на это внимание глав тех муниципалитетов, где зафиксированы самые низкие показатели вакцинации, и напомнить, что это ваша персональная ответственность. Вопрос разъяснения необходимости вакцинации наша с вами сейчас основная работа», — отметил Цыбульский.

На сегодняшний день темпы вакцинации в регионе снизились до 1 400 человек в сутки, когда как в летний период количество привитых северян ежедневно достигало 4−5 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 октября в Архангельской области наличие QR-кода или сертификата о ковид-вакцинации будет обязательным условием для посещения заведений общепита и развлекательных мероприятий.