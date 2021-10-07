Москва, , 14:21 — REGNUM Энергетика сегодня играет в глобальной политике большую роль, недели вооруженные силы. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Глобальная энергетическая политика сегодня выходит на первый план. Она важнее, чем военный потенциал, водное чем военные усилия», — сказал Коротченко.

По его словам, в современном мире именно энергетика определяет ход важнейших геополитических событий. И в этой сфере Россия чувствует себя абсолютно уверенно, отметил эксперт.

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