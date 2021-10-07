Иркутск, 7 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Иркутской области выделили 2,5 тыс. га земли под комплексное развитие: участки определены в Иркутске, Шелехове, Братске, Усть-Куте, Усолье-Сибирском и Нижнеудинске. По двум последним уже принято решение. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Флаг Иркутской области

«Перечень перспективных участков, в отношении которых могут быть заключены договоры о комплексном развитии, уже определен, в него вошли 33 объекта общей площадью 2,5 тыс. га. По двум площадкам уже приняты решения о комплексном развитии — в Усолье-Сибирском и Нижнеудинске» — пояснил глава Приангарья Игорь Кобзев.

В июле 2021 Иркутская область года объявила о запуске механизма комплексного развития территорий, став одним из пилотных регионов страны по его реализации. Приангарье заключило соответствующее соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. На всей территории, определенной под комплексное развитие, возможно построить 5,2 млн кв. м жилплощади.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2021 года Иркутская область стала лидером по темпам ввода жилья в Сибири.

«Для достижения целевых показателей по вводу жилья на территории Иркутской области продолжается поддержка проектов жилищного строительства в рамках реализации регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда». Кроме того, наш регион включён в программу комплексного развития территорий (КРТ)», — отмечал в августе 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Читайте также: Приангарье стало лидером по темпам ввода жилья в Сибири