Уфа, 7 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Тело рыбака обнаружили в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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6 октября спасатели получили информацию о том, что днем ранее в селе Павловка Нуримановского района мужчина 1941 года рождения ушёл на водохранилище удить рыбку и не вернулся.

Сообщается, что на его поиски были направлены водолазы аварийно-спасательной службы.

«Сегодня сотрудниками службы найдено тело мужчины и передано правоохранительным органам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на озере Кустаревское в Башкирии спасли двух рыбаков.