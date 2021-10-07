Москва, , 13:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси могут встретиться до конца года. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 7 октября журналистам.

Ибрахим Раиси Mehr News Agency

Представитель Кремля отметил, что исключать такой встречи до конца года нельзя, но конкретная дата будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Вопрос о встрече глав государств прорабатывается.

Обе стороны понимают, что встреча на высшем уровне необходима. С обеих сторон есть готовность её провести, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время своего визита в Москву выразил надежду, что встреча президентов России и Ирана пройдёт в ближайшее время в любой из двух столиц. Это подтвердит привилегированные двусторонние отношения стратегического партнёрства.

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