Челябинск, 7 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Челябинске областной суд запретил строить в городском бору здание детской хирургической больницы. Решение было вынесено 7 октября, пишут СМИ.

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Ранее изданное постановление регионального Заксобрания признано недействующим в части исключения участка земли из границ городского бора с целью строительства корпуса. Отметим, пока решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, судебная тяжба вокруг изменения границ бора длится уже несколько лет. Ранее Второй апелляционный суд также признал незаконным выделение участка под больницу.