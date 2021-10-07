Челябинский суд запретил строить больницу в городском бору
Челябинск, 7 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Челябинске областной суд запретил строить в городском бору здание детской хирургической больницы. Решение было вынесено 7 октября, пишут СМИ.
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Суд
Ранее изданное постановление регионального Заксобрания признано недействующим в части исключения участка земли из границ городского бора с целью строительства корпуса. Отметим, пока решение суда не вступило в силу.
Как сообщало ИА REGNUM, судебная тяжба вокруг изменения границ бора длится уже несколько лет. Ранее Второй апелляционный суд также признал незаконным выделение участка под больницу.