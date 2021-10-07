Минск, 7 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. С призывом не драматизировать ситуацию с санкциями западных стран в отношении Белоруссии выступил белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 7 октября на совещании о противодействии санкционным мерам, его слова приводит агентство БелТА.

Шилов Иван Лукашенко

«Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте будем их решать», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что в Белоруссии уже привыкли к разного рода санкциям, так как сталкиваются с таковыми уже не в первый раз, и добавил, что новые попытки запугать республику ограничениями, по его мнению, оборачиваются против бизнеса и экономики вводящей такие санкции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл 7 октября телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.