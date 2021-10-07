Оренбург, 7 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области врач Сорочинской горбольницы отсудила страховую выплату из-за перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оренбургский областной суд.

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По данным судебной инстанции, медик работала с инфицированными COVID-19 пациентами, в результате чего заболела и находилась на амбулаторном лечении с диагнозом «ОРВИ неуточненная, вирусная пневмония неуточненная». Медработник просила работодателя признать ее случай страховым и рассчитывала на выплату. Однако врачебная комиссия учреждения не посчитала, что случай является страховым.

Женщина стала добиваться выплаты в судебном порядке. Однако и суд первой инстанции отказал медику в выплате. Суд исходил из отсутствия доказательств наличия у врача заболевания новой короновирусной инфекцией, подтвержденного методом ПЦР.

В свою очередь, судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда с решением нижестоящего суда не согласилась и приняла во внимание данные компьютерной томографии легких, в соответствии с которыми поражения легочной ткани у врача составили 8%, и сведения медицинской лаборатории ООО «Лаборатория Гемотест» о наличии у нее антител IgM, IgG, что свойственно для лиц, перенесших COVID-19. Областной суд пришел к выводу, что есть все основания для страховой выплаты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге врач Перинатального центра также через суд добивается страховой выплаты.