Волгоград, 7 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области 7 октября впервые подтвердили 367 случаев заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 332 пациента, зарегистрировано 25 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 24 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 94 606 носителей инфекции, справились с заражением 84 209 человек. Лечатся в стационарах и амбулаторных условиях 7 452 пациента.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 945 человек.