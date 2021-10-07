Вашингтон, 7 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри планируют выпустить бренд косметики. Об этом 6 октября сообщило издание Cosmopolitan.

Northern Ireland Office Принц Гарри и Меган Маркл

Компанией-производителем средств станет фирма Guthy-Renker, владельцем которой является Билл Гути. Именно на территории его поместья герцоги Сассекские дали интервью журналистке Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в эмоциональном насилии и расизме.

Ранее косметическая компания Guthy-Renker оказалась в центре скандала. Производитель выплатил многомиллионную сумму денег после судебного иска нескольких женщин, у которых начали выпадать волосы после использования шампуня.