Москва, 7 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В России будут реализованы 42 стратегические инициативы развития, сообщил 7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Инициативы объединены в единый перечень, который утвердило своим распоряжением правительство России. Они делятся по шести ключевым направлениям, рассказал Мишустин.

«Это социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан», — заявил он.

По словам премьер-министра, прописаны «конкретные результаты на двух горизонтах планирования — на ближайшие четыре до 2024 года, и десять лет — до 2030 года».