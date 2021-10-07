Иркутск, 7 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 7 октября известило о завершении расследования резонансного дела о мошенничествах с земельными участками с участием теперь уже бывшего сотрудника Росреестра. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Иркутской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области. Объем материалов уголовного дела составил 200 томов, сообщает пресс-служба ведомства.

50.мвд.рф Мошенничество

«По версии следствия, с 2013 года по 2016 год обвиняемые, при непосредственном участии должностного лица Управления Росреестра по Иркутской области, совершили ряд незаконных приобретений права собственности на чужое имущество — земельные участки, расположенные на территории Иркутска, государственная собственность на которые не разграничена, а также хищений чужого имущества — денежных средств, принадлежащих гражданам — добросовестным приобретателям земельных участков. Обвиняемые подделывали документы, являющиеся основанием для регистрации права собственности на земельные участки, находившиеся в ведении администрации Иркутска, оформляли их на фиктивных лиц, после чего продавали» — пояснили следователи.

Известно, что ущерб от преступной деятельности обвиняемых составил около 24 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Приангарье в рамках эксперимента по созданию единого ресурса о земле и недвижимости (ЕИР) завершает процедуру внесения в реестр недвижимости границ всех муниципальных образований Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов.

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