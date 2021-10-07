Москва, , 13:33 — REGNUM Руководители НАТО перестали придерживаться единой стратегии действий. Об этом 7 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Складывается впечатление, что это полная разбалансировка самой структуры НАТО. Мы помним, как бежали НАТО из Афганистана, даже некоторые в женских одеждах перебирались. Мы помним, что творило НАТО, куда они вмешивались, что после себя оставляли? Вообще, сейчас я хочу обратить внимание ещё раз: НАТО приблизилась к нашим границам за 10 лет до самого минимума», — заявил Джабаров.

«Уже войска НАТО стоят в странах Прибалтики, в НАТО рвётся Украина и поощряется НАТО на это. Туда же стремится Грузия. И при этом надо говорить о российской агрессии», — указал он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.