Москва, 7 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Руководители НАТО перестали придерживаться единой стратегии действий. Об этом 7 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Складывается впечатление, что это полная разбалансировка самой структуры НАТО. Мы помним, как бежали НАТО из Афганистана, даже некоторые в женских одеждах перебирались. Мы помним, что творило НАТО, куда они вмешивались, что после себя оставляли? Вообще, сейчас я хочу обратить внимание ещё раз: НАТО приблизилась к нашим границам за 10 лет до самого минимума», — заявил Джабаров.

«Уже войска НАТО стоят в странах Прибалтики, в НАТО рвётся Украина и поощряется НАТО на это. Туда же стремится Грузия. И при этом надо говорить о российской агрессии», — указал он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.