Ярославль, 7 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Главой Первомайского района Ярославской области избран Михаил Диморов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Михаила Диморова в ВК Михаил Диморов

Михаил Диморов ранее возглавлял Бурмакинское сельское поселение Некрасовского района.

Внеочередные выборы в Первомайском районе были назначены из-за скоропостижной смерти прежней главы Инны Голядкиной. Она умерла 18 апреля 2021 года на 71 году жизни. Голядкина работала на этом посту 13 лет. После этого был объявлен конкурс на пост главы.

Диморов был единогласно избран собранием представителей района 7 октября. Михаил Диморов окончил филологический факультет Ярославского педагогического университета, а также Российский университет транспорта. С 2010 года работал директором ЛОК «Сахареж» «Северной железной дороги», в 2018—2019 годах работал на Приволжской железной дороге, а затем был избран главой Бурмакинского сельского поселения.

В самом Бурмакинском поселении предстоят новые выборы.