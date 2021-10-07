Уфа, 7 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Помидоры и яйца куриные больше всего подорожали за неделю в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Башстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Сообщается, что за минувшую неделю в Башкирии помидоры подорожали в среднем на 12%, а яйца куриные — на 8%. Также поднялись в цене колбаса полукопченая и варено-копченая (на 5,1%), конфеты мягкие, глазированные шоколадом (3,9%), при этом консервы мясные и овощные для детского питания увеличились в цене на более 3%.

Также поднялись в цене куры охлажденные, сливочное масло, мука и творог.

При этом цены на хлеб, печенье, сахар и соль остались без изменения. Совсем незначительно подешевели сметана и макаронные изделия (на 0,2%). Стали не намного дешевле яблоки (1,8%) и лук репчатый (2,1%).