Москва, 7 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову только из СМИ известно, что мать задержанного за госизмену предпринимателя Ильи Сачкова обратилась к главе государства. Об этом Песков сообщил 7 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, о письме Людмилы Сачковой президенту Владимиру Путину он узнал накануне. Оно якобы было направлено, но неизвестно, по каким каналам.

«Я не видел этого письма у нас в администрации», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что эмоциональное состояние женщины понятно — её сыну предъявили очень серьёзные обвинения. Признать вину человека может только суд, напомнил Песков и призвал дождаться завершения следствия и судебного разбирательства.

Он напомнил также, что президент не имеет права вмешиваться в ход следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, основателю компании Grouр-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в измене государству. Обращение его матери к Путину, в котором она просит о честном разбирательстве, было опубликовано 6 октября.

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