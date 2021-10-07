Ульяновск, 7 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Ульяновске в ближайшее время планируют привести в порядок элементы благоустройства родников «Маришка», «Белый Ключ» и «Сахарный». Об этом 7 октября сообщает управление по охране окружающей среды горадминистрации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вода в ладонях

Подрядчики уже заменили доски на роднике «Маришка», расположенном на улице Розы Люксембург, и выполнили демонтаж разрушенных подпорных стенок, приступив к их бетонированию. Также здесь обновят лавочки.

Ремонт мостика и устройство дренажа для того, чтобы исключить размыв подпорной стенки проведут на «Белом Ключе» в одноименном населенном пункте.

На роднике «Сахарный» в парке «Винновская роща» для предотвращения попадания дождевых и талых вод запланировали прочистку каптажа с обустройством дренажной системы и обводных лотков. Кроме этого, отремонтируют подпорную стенку, деревянные ступеньки, перила, мостик, уточнил руководитель управления по охране окружающей среды администрации Ульяновска Андрей Ворожецов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на благоустройство родников в Ульяновской области выделялось 2,4 млн рублей. На эти средства привели в порядок 50 природных источников. В 2021 году восстановят еще около 50.

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