Подгорица, 7 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. По предварительным данным статистического ведомства Monstat, отрицательный естественный прирост в Черногории увеличился более чем на 660 процентов за первые семь месяцев 2021 года по сравнению со всем 2020 годом, то есть более чем в шесть с половиной раз по сравнению с концом прошлого года.

Lotosgtrk.ru Снижение роста

В 2020 году впервые с момента ведения статистики в Черногории был зафиксирован отрицательный естественный прирост, а это означает, что за рассматриваемый период в стране умерло больше людей, чем родилось, пишет издание «Победа».

В 2020 году убыль составила 196 человек. Только за первые семь месяцев 2021 года эта разница выросла почти на 662 процента до минус 1297.

Поскольку это предварительные данные из ежемесячных статистических бюллетеней, подготовленных Monstat, и как они сами заявляют в бюллетене, на самом деле возможно, что количество смертей будет увеличено из-за последующей регистрации в реестре, который находится в ведении МВД.