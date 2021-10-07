Москва, 7 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Решения НАТО в последнее время выглядят абсолютно нелогичными. Об этом 7 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

НАТО

«Трудно комментировать такие абсурдные шаги, которые предпринимает сейчас руководство НАТО, потому что совсем недавно Столтенберг заявил, что надо возобновить контакт, надо усиливать взаимодействие между НАТО и Россией. И вдруг неожиданное решение о сокращении нашей миссии до 10 человек, при этом обвиняя нас в шпионаже, чуть ли не в убийствах», — заявил Джабаров.

«Полный бред. Складывается впечатление, что складывается полная разбалансировка самой структуры НАТО», — указал он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.