Иркутск, 7 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Иркутской области подведены итоги экспедиции «Байкал — Аляска», участники которой прошли по маршруту легендарной Амурской экспедиции 1849 года. Именно тогда, полтора столетия назад, был открыт выход в море по реке Амур, а также Приамурье вошло в состав Российской империи. Итогом маршрута, которой составил 9850 километров, станет разработка новых туристических продуктов. Об этом сообщила начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова. Её слова цитирует пресс-служба ведомства.

Алексей Задонский Байкал

Маршрут 2021 года объединил семь регионов: Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край, Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую Автономную область и Якутию. Участники прошли по Ангаре, Байкалу, Селенге, Ингоде, Амуру, Охотскому морю.

«Этот проект — один из самых масштабных и нестандартных в сфере туризма, реализованных в нашей стране. Прохождение такого маршрута может стать главным событием в жизни для любого туриста», — пояснила чиновница.

«По этому маршруту целиком также никто не проходил уже более ста лет, и мы решили возродить память и о втором пути в океан — по Селенге и Амуру», — заявил организатор экспедиции и капитан корабля «Искатель-3» Анатолий Казакевич.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года Иркутскую область посетили 1,1 млн туристов. Этот показатель практически сопоставим с допандемийным уровнем.

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