Рязань, 7 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Рязанской области 7 октября выявлены рекордные 154 новых случая заражения коронавирусом — на девять больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано восемь летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,34%. Всего в Рязанской области подтверждено 43 302 случая заболевания COVID-19. Выздоровел 39 731 человек, в том числе 293 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1 166 пациентов.