Тюмень, 7 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Депутат Дмитрий Горицкий делегирован от Тюменской областной думы седьмого созыва в Совет Федерации. Решение принято на первом заседании регионального парламента нового созыва 7 октября 2021 года.

Пресс-служба «Единой России» Дмитрий Горицкий

Дмитрий Горицкий родился 28 октября 1970 года. Образование высшее, окончил в 1993 году Тюменский государственный университет по специальности «правоведение», а также в 2000 году по специальности «финансы и кредит». Ранее был депутатом Тюменской областной думы четвертого и пятого созывов. В шестом созыве: председатель комитета по бюджету, налогам и финансам.

С 1994-го работал в Западно-Сибирском коммерческом банке и дорос в карьере до председателя совета директоров этого финансового учреждения. Известен, как самый богатый депутат Тюменской областной думы, чьи доходы за 2019 год превысили один миллиард рублей. Отметим, что Дмитрий Горицкий вошёл в сотню самых богатых региональных депутатов России по версии Forbes, заняв 54 место.