Оренбург, 7 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Оренбургском аэропорту с начала 2021 года выявлено пять фактов, когда пассажиры в нарушение таможенного законодательства пытались вывезти за границу большие суммы денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Пресс-служба Самарской таможни Деньги в сумке авиапассажира

По всем этим случаям возбуждены административные дела, а у их фигурантов изъято более 1 млн рублей.

На днях в аэропорту Оренбурга при таможенном контроле в ходе оформления международного рейса в Баку служебная собака обозначила наличие в сумке пассажира денежных средств. В ходе проведения таможенного досмотра были обнаружена 10 тыс. долларов США и 8 тыс. рублей, которые не были указаны в пассажирской таможенной декларации. Гражданин пояснил, что не знал о необходимости декларирования наличных денег, если их объем превышает 10 тыс. долларов США. В отношении мужчины возбуждено административное производство, изъято 8 тыс. рублей.