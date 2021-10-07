Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,8% — эксперты
Сеул, 7 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей финансового института Hana Institute of Finance.
По их словам, экономика продолжит расти благодаря высокому внутреннему спросу, обусловленному ослаблением мер социального дистанцирования, однако темпы роста экономики могут замедлиться из-за сокращения экспорта и дополнительных средств, выделяемых правительством на борьбу с пандемией коронавируса.
По прогнозам, в следующем году частное потребление вырастет на 2,7%, инвестиции в производственные мощности — на 3%, экспорт — на 2%. Профицит платёжного баланса составит $68,5 млрд.
Кроме того, эксперты предполагают, что ЦБ повысит учётную ставку до 1,25%.