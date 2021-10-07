Сеул, 7 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей финансового института Hana Institute of Finance.

Kenny J Lee Южная Корея

По их словам, экономика продолжит расти благодаря высокому внутреннему спросу, обусловленному ослаблением мер социального дистанцирования, однако темпы роста экономики могут замедлиться из-за сокращения экспорта и дополнительных средств, выделяемых правительством на борьбу с пандемией коронавируса.

По прогнозам, в следующем году частное потребление вырастет на 2,7%, инвестиции в производственные мощности — на 3%, экспорт — на 2%. Профицит платёжного баланса составит $68,5 млрд.

Кроме того, эксперты предполагают, что ЦБ повысит учётную ставку до 1,25%.