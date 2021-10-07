Москва, 7 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. После очередной неудачной попытки пробоя промежуточного сопротивления в районе 72,50 руб., доллар отступил, но по итогам сессии 6 октября закрылся в небольшом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Сегодня, 7 октября, на старте торгов пара доллар/рубль в моменте отметилась на свежих минимумах конца июня, нарушив целостность уровня 72 руб., и теперь пытается закрыть утренний разрыв.

Рубль был вынужден сдать часть позиций на фоне повсеместного укрепления американской валюты после сильного отчета по занятости, предваряющего пятничную статистику по рынку труда США.

Однако сегодня «россиянин» держится довольно бодро, справляясь даже в условиях медвежьей коррекции на рынке нефти.

Нефть Brent не смогла удержаться на новых долгосрочных максимумах и уже ушла под психологическую отметку 80 долларов за баррель в рамках фиксации прибыли после затяжного ралли.

Российская валюта позволяет себе игнорировать нефтяной негатив благодаря заявлению президента РФ Владимира Путина, который поручил увеличить поставки газа в Европу в обмен ан быструю сертификацию «Северного потока — 2».

Сейчас все внимание игроков направлено на уровень 72 руб., пробой которого ознаменует собой новый этап в укреплении рубля. Однако этот прорыв может не состояться.

Напротив, российская валюта рискует сдать позиции, если завтрашний отчет по американской занятости превзойдет ожидания и повлечет повсеместный рост доллара», — считает эксперт.

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