Мишустин: утверждён перечень стратегических инициатив до 2030 года
Москва, 7 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Правительство РФ подписало распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив социально-экономического развития, заявил 7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
По его словам, инициативы предназначены для более эффективного достижения национальных целей, определённых президентом России на ближайшие десять лет, и будут реализовываться в форме федеральных проектов.
Всего в перечне собрано 42 инициативы, сгруппированных по шести направлениям — социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Для каждого направления предусмотрено два горизонта планирования — до 2024 года и до 2030 года.
«Перечень учитывает все современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить нашей стране в предстоящие годы», — отметил Мишустин.