Москва, 7 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Правительство РФ подписало распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив социально-экономического развития, заявил 7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, инициативы предназначены для более эффективного достижения национальных целей, определённых президентом России на ближайшие десять лет, и будут реализовываться в форме федеральных проектов.

Всего в перечне собрано 42 инициативы, сгруппированных по шести направлениям — социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Для каждого направления предусмотрено два горизонта планирования — до 2024 года и до 2030 года.

«Перечень учитывает все современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить нашей стране в предстоящие годы», — отметил Мишустин.