Омск, 7 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Ежедневная сводка по коронавирусу в Омской области претерпела существенные изменения. Если раньше региональный оперштаб и минздрав давали суточную и общую информацию по количеству заболевших, выздоровевших и умерших, то теперь упор делается на количество привитых.

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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, осталась в сводках информация о количестве выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки и за весь период пандемии. Но данных о выздоровевших и умерших больше нет.

Вот как эту ситуацию объяснили в областном минздраве: «В связи с тем, что коронавирус плотно вошёл в нашу жизнь и, как отметил 6 октября на пресс-конференции главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Омской области Андрей Навроцкий, стал рутиной в работе медиков, ежедневная сводка претерпевает изменения».

Омский минздрав утверждает, что от публикации ежедневной статистики отказались «во многих регионах России», «либо также переформатировали сводки».

Узнавать необходимую информацию журналистам предлагают на портале «Стопкоронавирус.рф», где данные обновляются регулярно, либо «использовать любые каналы связи», в том числе «систему официальных запросов».

Добавим, ковидную сводку уже несколько дней не даёт и оперштаб Красноярского края. В пресс-службе краевого правительства подчеркнули, что сводка пока не пополняется «по техническим причинам».