Лос-Анджелес, США, 7 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Марк Руффало обратил внимание на видео, в котором поклонники фильмов Marvel необычно изобразили супергероев. Об этом 7 октября сообщает портал Screen Rant.

nolen Герои Marvel

Ролик начинается со сцены, в которой Кэти (Аквафина) получает «удар» от Шан-Чи (Симу Лю). Её необычность заключается в том, что эту сцену фанаты создали при помощи дверной ручки. Позже в кадре появляются Локи и Халк.

https://www.instagram.com/reel/CUpjEKRA-83/

Напомним, Марк Руффало исполнил в фильмах Marvel роль Брюса Беннера. Ранее киностудия опубликовала тизер фильма «Вечные», в котором она показала способности персонажей.