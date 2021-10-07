Анкара, 7 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. С днём рождения поздравил президента России Владимира Путина президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 7 октября сообщает IHA.

Kremlin.ru Эрдоган и Путин

Уточняется, что в ходе телефонного разговора лидеры России и Турции провели обсуждение турецко-российских отношений и региональных вопросов.

«Президент Эрдоган также поздравил с днем рождения президента России Путина во время беседы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления с днем рождения направил президенту России Владимиру Путину президент Армении Армен Сарксиян.