Москва, 7 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Главным тренером московского «Локомотива» может стать швейцарский специалист Люсьен Фавр. Об этом 7 октября сообщает испанский портал Todofichajes.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Отмечается, что в кандидатуре 63-летнего швейцарского тренера заинтересован руководитель отдела спорта и развитию клуба Ральф Рангник.

Фавр ранее работал с такими клубами, как швейцарские «Серветт» и «Цюрих», французская «Ницца», немецкие «Герта», «Боруссия» (Мёнхенгладбах) и «Боруссия» (Дортмунд).

В качестве тренера Фавр дважды выигрывал чемпионат Швейцарии, дважды — Кубок Швейцарии, а также один раз — Суперкубок Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост главного тренера «Локомотива» покинул сербский тренер Марко Николич. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Дмитрий Лоськов.