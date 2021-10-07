Москва, 7 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Жестоко избитому в московском метро Роману Ковалёву вручат медаль, так как он заступился за девушку. Такое решение принял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает 7 октября пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил подготовить документы, необходимые для награждения Ковалёва ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Мужчина проявил неравнодушие и храбрость.

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку», — отметили в СКР.

Ковалёв не вступал в конфликт, а сделал агрессивной компании замечание. Его жестоко избили, продолжая наносить удары даже после того, как он упал в лужу крови.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее троих мужчин задержали после избиения молодого человека в столичном метро. Уголовное дело переквалифицировали в покушение на убийство. Кроме того, при задержании они оказали сопротивление полиции, а это признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ. Пострадавший 25-летний мужчина находится в больнице.

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