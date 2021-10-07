Баку, , 13:15 — REGNUM Военные учения в Азербайджане, которые проходят участием военнослужащих ВС Турции, не нарушают международного законодательства. Об этом 7 октября заявил азербайджанскому агентству Report глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Tasnim News Agency

«Пусть никто не беспокоится. Наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — сказал Чавушоглу журналистам.

Он также подчеркнул, что Турция и Азербайджан установили «братские отношения». Страны могут сотрудничать с любыми государствами, если это не причиняет врем другим.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном напряжены. Иран возле азербайджанской границы начал проводить военные учения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность по этому поводу. Иран закрыл границу для азербайджанских самолётов, когда в Нахичеванской автономной республике начались учения.

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