Москва, 7 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Исполнитель и блогер Егор Шип стал гостем YouTube-шоу «Надо обсудить». Ролик с его участием доступен на YouTube-канале FAMETIME. TV с 6 октября.

Скриншот с YouTube Блогер Егор Шип

В интервью Шип признался, что с недавнего времени стал участником лейбла Black Star. А также он рассказал о своих конфликтах с другими блогерами и расставании с тиктокершей Валей Карнавал.

Блогер в своём разговоре упомянул певца Егора Крида, который тоже встречался с Карнавал. Шип поддержал артиста даже после осуждения со стороны общественности: «То, что он снял в клипе девочку, похожую на Карнавал — он просто гений!».

ИА REGNUM напоминает, что в клипе на одну из песен альбома Pussy Boy Егора Крида сыграла девушка, внешне похожая на Валю Карнавал. После выхода ролика рэпера осудили за подбор актрисы и текст композиции, который, по их мнению, унижает тиктокершу.