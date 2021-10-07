Белгород, 7 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Белгородской области 7 октября подтвердили 219 случаев заражения коронавирусом, что на семь больше, чем выявлено сутками ранее, и стало новым антирекордом. Выписаны после лечения 206 пациентов, шестеро скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 858 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлены 55 322 носителя инфекции. Выздоровели 48 767 человек, скончались 1 198 пациентов. Лечатся в стационарах 1 652 жителя, амбулаторно — 3 705 человек, на самоизоляции находятся 14 445 белгородцев.

Полный курс иммунизации в регионе прошли 711 514 жителей, всего на прививки записались 762 596 человек.