Екатеринбург, 7 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Свердловской области 6 октября обнаружили ещё 539 носителей коронавируса. Из них 158 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 142 666 заразившихся. Вылечился 131 291 гражданин.

За сутки зафиксировали смерть от COVID-19 ещё 45 человек. За весь период пандемии в регионе от этой болезни погибли уже 6593 пациента.