За сутки 31 нижегородец скончался от COVID-19
Нижний Новгород, 7 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки 31 житель Нижегородской области скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 33 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6832 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября в регионе выявили 621 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 611 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 173 834 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8703 человека.