Нижний Новгород, 7 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки 31 житель Нижегородской области скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Russian.news.cn Больной COVID-19. Нью-Йорк

Накануне сообщалось о 33 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6832 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября в регионе выявили 621 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 611 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 173 834 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8703 человека.