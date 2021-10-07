Таллин, 7 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Эстонии не хватает водителей грузовиков для международных перевозок, все чаще автотранспортные фирмы вынуждены принимать на работу иностранцев. Об этом руководитель эстонского предприятия Parmetrans Юрий Шеховцов сообщил местному «Радио 4».

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По его словам, проблема обострилась в последние пять лет: «Десять лет назад в Эстонии было 12 000 — 15 000 водителей, сейчас хорошо, если осталось 500−600 эстонских водителей на всю республику».

Шеховцов считает, что молодежь не стремится в эту сферу, потому что труд тяжелый, а зарплата не очень высокая по сравнению с западными странами.

Он признал, что местным фирмам, занимающимся международными перевозками, приходится нанимать иностранных работников: «60%, если не больше, от общего числа водителей, которые работают на международных перевозках, — иностранные водители».