Брюссель,
7 октября 2021, 13:10 — REGNUM Запад всё более сплачивается, России приходится действовать в мире, в котором «многополярность» существует только в противостоящей Западу его части, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 октября, комментируя доклад депутата Европарламента
Тонино Пицулы.
Как сообщалось ранее, автор доклада («О будущем отношений ЕС и США») от имени Европарламента призвал США «к тесному сотрудничеству с ЕС для разработки общего подхода к ведению диалога с
РФ, а также к сотрудничеству с целью совместного устранения многочисленных угроз, исходящих с российской стороны».
»Только недавно председатель Европейского совета Шарль Мишель говорил о необходимости «большей самостоятельности» ЕС, и вот евродепутат от Хорватии призывает США к «тесному сотрудничеству» с ЕС для разработки «общего подхода» к отношениям с нашей страной и Китаем. В чьих интересах будет этот «общий подход», думаю, всем понятно.
Возможно, этот депутат и не является прямым ставленником США (хотя его хорватское происхождение говорит, скорее, в пользу другой версии), может быть он искренне верит в способность современной Европы добиться от США действий в её интересах… Пусть верит.
Мы же сделаем для себя главный вывод: Запад всё более сплачивается. Объективные обстоятельства работают против этого, но политическая воля США к такому сплочению велика, жупел «российской угрозы» раскручен ими мощно, а инфраструктура их влияния в Европе за последние десятилетия укрепилась многократно. Нам надо исходить именно из этого: России приходится действовать в мире, в котором «многополярность» существует только в противостоящей Западу его части. Запад же, повторю, сплочён и использует «многополярность» в своих интересах«, — отметил Михаил Демурин.