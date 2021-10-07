Афины , 7 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. ПК-версия игры Far Cry 6 правильно отображает текстуры высокого разрешения только на видеокартах, объём видеопамяти которых превышает 11 гигабайт. Об этом 6 октября сообщает портал DSOGaming.

Скриншот из трейлера игры с YouTube Far Cry 6

Авторы издания отметили, что хотя новая игра серии Far Cry в целом работает хорошо с большинством процессоров и ПК, у неё всё же есть ряд проблем. Они обратили внимание, что с пакетом HD-текстур Far Cry 6, который требует 11−12 гигабайт видеопамяти, не могут корректно работать даже высокопроизводительные видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 3080.

Журналисты заявили, что фактически играть с ним можно лишь на GeForce RTX 3060, RTX 3080 Ti и RTX 3090. Они опубликовали сравнительные скриншоты и отметили, что проблема не исчезнет, пока разработчики Far Cry не снизят требования к видеопамяти для этого HD-пакета.

Напомним, релиз Far Cry 6 состоялся 6 октября 2021 года. Разработкой игры занималась студия Ubisoft Toronto. Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по мнению блогера JorRaptor, Ubisoft позже выпустит онлайн-игру в жанре «королевской битвы» на основе Far Cry 6.