Москва, , 13:09 — REGNUM Потенциал для увеличения поставок российского газа в Европу существует, однако в этом вопросе все зависит от коммерческих договоренностей. Об этом 7 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Алексей Рожнов © ИА Красная Весна

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, зависит ли потенциал увеличения поставок газа из России в Европу от трубопровода «Северный поток — 2».

«Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высоко технологичны, более экологичны», — отметил он.

При этом Песков напомнил, что накануне президент России Владимир Путин говорил об этом на совещании по вопросам развития энергетики.

«Поэтому потенциал есть, все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России вводить меры по стимулировании вакцинации от коронавируса не планируется.