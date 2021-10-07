Москва, 7 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в свой 69-й день рождения находится в рабочем режиме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Традиции «проставляться» нет, вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, и в администрации это тем более рабочий день», — сказал Песков.

Он не исключил, что постоянные члены Совбеза, с которыми у российского лидера сегодня запланировано совещание, воспользуются моментом и поздравят его.

Песков также отметил, что члены Совбеза РФ «иногда дарят» Путину подарки на день рождения — в частности, когда проходят «какие-то очные личные встречи»: «Сегодня будет по ВКС [видеоконференц-связи] совещание».