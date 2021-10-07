Загреб, , 13:09 — REGNUM Бывший посол США в Хорватии Уильям Монтгомери, выступая на хорватском телеканале HRT, сказал, что он опасается новых конфликтов на Балканах, учитывая, что ни одна из проблем в балканских странах так и не решена.

Балканы Captain Blood (русский вариант: Савин А. С.)

«И проблема в том, что регион больше не привлекает внимание мира. Я думаю, что в 1990-х годах это было главное место в мире, на котором наши лидеры сосредоточили свое внимание. Сегодня все не так, и я не верю, что эти страны могут решить проблемы, которые их беспокоят. Страсти накаляются, что я не вижу решения», — сказал Монтгомери.

Он считает, что Европейский Союз не оказывает той помощи и поддержки, которую он должен оказывать всему балканскому региону.

«Я думаю, что люди здесь как-то отстают в своих взглядах от других европейских стран. Мы не должны забывать, что Германия и Франция воевали на протяжении веков и прекратили только после Второй мировой войны. Это произойдет и с этим регионом, но требуется время. Тем не менее, «что наиболее важно, для этого потребуется помощь Европейского Союза, потому что этот регион не может добиться успеха в одиночку. Ему нужна полная поддержка Запада, Соединенных Штатов и ЕС, чтобы добиться успеха», — сказал он.